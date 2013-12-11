ЕС отказался выполнять требование Кабмина о кредите в 20 миллиардов евро

Об этом в среду, 11 декабря, заявил представитель Европейской комиссии Оливье Бэйли, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

По его словам, разработанный проект соглашения и так поможет Украине достичь подъема экономики, поскольку содержит, в частности, планы инвестиций.

"Материальное благополучие и будущее Украины не должны становиться предметом торгов, где победу одерживает тот, кто предложит наивысшую цену", - цитирует заявление представителя Еврокомиссии dpa.

Как отмечается, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в случае подписания соглашения об ассоциации с ЕС Украине необходима финансовая помощь в размере 20 миллиардов евро в виде кредитов. "Мы предложили Еврокомиссии рассмотреть, на каких условиях будет работать наша промышленность и экономика в целом", - отметил он на заседании правительства 11 декабря.