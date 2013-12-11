Кордоны спецназовцев на Крещатике сняты

Кордоны бойцов спецподразделения “Беркут” и Внутренних войск на Крещатике сняты.

Как передает корреспондент УНИАН, все правоохранители сели в автобусы, и несколько автобусов уже отбыл с Крещатика.

Активисты Евромайдана помахали им вслед руками, «прощаясь».

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Между тем на Майдане призывают людей, чтобы митинг становился большим.

Также со сцены обратились представители медицинской помощи Майдана, которые попросили, чтобы люди с медицинским образованием присоединялись к медицинской помощи на Майдане из-за нехватки сейчас медиков.