Кордоны спецназовцев на Крещатике сняты
11:17, 11 декабря 2013Политика
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Кордоны бойцов спецподразделения “Беркут” и Внутренних войск на Крещатике сняты
ВВ покинули Крещатик /Фото : Наримана Алиева
Кордоны бойцов спецподразделения “Беркут” и Внутренних войск на Крещатике сняты.
Как передает корреспондент УНИАН, все правоохранители сели в автобусы, и несколько автобусов уже отбыл с Крещатика.
Активисты Евромайдана помахали им вслед руками, «прощаясь».
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Между тем на Майдане призывают людей, чтобы митинг становился большим.
Также со сцены обратились представители медицинской помощи Майдана, которые попросили, чтобы люди с медицинским образованием присоединялись к медицинской помощи на Майдане из-за нехватки сейчас медиков.
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