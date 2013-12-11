Внутренние войска покинули Крещатик

Бойцы Внутренних войск покинули Крещатик и пошли в сторону улицы Прорезной.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Прорезной около 1 тыс. протестующих окружили автобусы с работниками внутренних войск и требуют, чтобы они уехали.

На улице стоят два автобуса и две грузовые машины.

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Обе машины отъехали под возгласы протестующих "Молодцы", а автобус люди толкают сами вверх по улице Прорезной в сторону улицы Пушкинской.

Также бойцы "Беркута" покидают Майдана Независимости, возвращаясь к автобусам.