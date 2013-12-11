Очевидцы подтверждают, что баррикады на Майдане разбирают "титушки"
05:26, 11 декабря 2013Политика
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Очевидцы в центре столицы массово сообщают в соцсетях о том, что ликвидацию баррикад под прикрытием "Беркута" осуществляют "титушки".
Эти люди одеты в жилетки работников коммунальных служб, однако за спортивным видом, возрастом и одеждой под жилетками очень похожи на "титушек".
Очевидцы событий, в частности операторы онлайн-трансляций, спрашивали у этих помощников "Беркута", что они делают и сколько им за это платят. Но "титушки" работали молча, сообщает ТСН.
От митингующих они уже получили пренебрежительное прозвище "Мусорщик".
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