Минздрав: из-за заблокированных улице в центре «скорые» не могут добраться до больных

Это существенно усложняет, а иногда и делает невозможным, проезд автомобилей экстренной медицинской помощи, которые направляются на вызовы жителей Киева с острыми состояниями - сердечными приступами, инсультами, неотложными хирургическими патологиями, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Министерство здравоохранения Украины обращается к организаторам и участникам массовых мероприятий не прибегать к несанкционированному перекрытия проезжей части улиц и не препятствовать передвижению городом бригад скорой медицинской помощи. "

Ведь следствием несвоевременно оказанной медицинской помощи может быть непоправимая трагедия. Помните: здоровье и жизнь каждого человека остаются бесценными при любых общественных мероприятиях и политических обстоятельствах", - говорится в сообшении.