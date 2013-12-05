На Евромайдане в Ривне задержали вооруженного мужчину

Сегодня на площади Независимости в г. Ривне, где продолжается акция за евроинтеграцию, правоохранители задержали мужчину, который был вооружен пистолетом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, теперь выясняется, с какой целью этот человек пришел на площадь с оружием.

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По предварительной информации, на него указали милиционерам сами участники Евромайдана. По их убеждению, он пришел к участникам акции для того, чтобы совершить провокацию. Между ними и мужчиной возникло столкновение, во время которого они почувствовали, что под одеждой у него есть пистолет.

Теперь проводятся следственные действия и экспертиза пистолета.