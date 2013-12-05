Прокуратура проверяет милицию, разогнавшую Евромайдан в Одессе

Одесская прокуратура проверяет действия милиции во время разгона Евромайдана возле Дюка.

Прокуратурой Одесской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины по факту превышения служебных полномочий сотрудниками Приморского райотдела милиции, которые по заявлению активиста Алексея Черного во время акции возле палаточного городка, применили насилие и незаконно его задержали.

"Сейчас проводится проверка доводов, изложенных в обращении. Могу отметить, что заявитель не указывает на конкретных работников милиции и не может детально вспомнить обстоятельства происшествия", - рассказала "Сегодня" пресс-секретарь прокурора области Инна Верба.