Аналитики: политическая ситуация не повлияет на курс гривны

Аналитики обращают внимание, что нынешняя политическая напряженность несравнима с ситуацией времен «оранжевой революции» 2004 года и с финансовым кризисом 2008 года.

Так эксперты прокомментировали прогнозы международных рейтинговых агентств “Standard&Poor’s» и «Moody`s» о возможности макроэкономической дестабилизации и девальвации гривны вследствие возникшей политической напряженности.

«Мы согласны с присутствием данных рисков для стабильности курса национальной валюты, однако текущая политическая ситуация не сравнима с теми, которые сложились в 2004-м и 2008-м годах. Существующая с 2010 г президентско-парламентская форма правления в Украине позволила президенту сконцентрировать значительные полномочия для проведения своей политики. Удержание стабильного курса гривны и снижение дефицита текущего счета, является для президента первоочередной задачей», — отмечают аналитики ИК «АРТ Капитал».

В обзоре также отмечается, что благодаря курсовой стабильности удалось обеспечить сдерживание роста потребительских цен. Согласно прогнозу «АРТ Капитал» в ближайшие годы в Украине сохранится курсовая и ценовая стабильность.

«Стабильный курс гривны в свою очередь удерживает потребительские цены от резких колебаний. Мы сохраняем наш прогноз курса гривны до 2015 г – 8,2-8,4/$», — сказано в обзоре.

Напомним, в последние дни международные рейтинговые агентства выразили обеспокоенность эскалацией политической ситуации в стране, и ее возможным влиянием на рейтинги Украины и на стабильность курса гривны. Тем не менее, на минувшей неделе агентство Fitch Ratings подтвердило прогноз о стабильном курсе гривны. Колебания, по оценке агентства будут находиться в пределах 10-15%, а более глубокой девальвации агентство не ожидает.