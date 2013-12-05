Нардепы под Кабмином окружили руководителя киевской милиции

Народные депутаты окружили возле здания Кабмина и.о. начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерия Мазана и требуют от него объяснений, почему кордоны милиции сегодня не пропустили их в Верховную Раду, а также в комитеты ВР по ул. Садовой.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам народного депутата от ВО “Свобода” Игоря Швайки, он не смог сегодня пройти в ВР через кордоны милиции, к тому же, представители милиции отказались показать ему свои служебные удостоверения.

Мазан, в свою очередь, отметил, что депутаты имеют полную свободу для перемещения, и им со стороны милиции не оказывается никаких препятствий. Однако когда Швайка предложил ему подойти к пикету милиции и спросить, почему милиционеры не пропускают депутатов и не показывают свои служебные удостоверения, Мазан отказался это сделать.

Руководитель киевской милиции еще раз подчеркнул, что народные депутаты могут свободно пройти в ВР, а также объяснил свое появление возле Кабмина тем, что пришел вместе с исполнительной службой, которая зачитала митингующим текст постановления о запрещении блокирования здания правительства.

После этого он покинул территорию возле Кабмина под возгласы митингующих “Ганьба!”.

На данный момент блокирование КМУ продолжается, ситуация в целом спокойная.