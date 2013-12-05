Кучма считает ошибкой украинской власти нехватку диалога с людьми

Об этом он сказал в опубликованном сегодня интервью для польского издания Dziennik Gazeta Prawna.

"Ошибка власти заключается в том, что они не говорят с народом. Нужно организовать круглый стол и буквально на пальцах показать людям, что в действительности происходит. В противном случае кризис будет только углубляться", - сказал он.

Кучма отметил, что украинская экономика очень зависит от российской, напомнив, что это следствие реализованной еще в Советском союзе политики, когда предприятия на "периферии империи должны были максимально зависеть от центра".

"Предприятия, которые продают свою продукцию в России, трудоустраивают 400 тысяч украинцев. Те люди имеют семьи. Это значит, что быт 1,5 миллионов людей зависит от настроения Москвы", - сказал он.

"Если Россия после подписания Украиной договора о свободной торговле с Европейским Союзом (DCFTA) (который является частью Соглашения об ассоциации - УНИАН) реализует свои экономические угрозы, то это чревато еще большим взрывом. Только в этот раз в защиту не идеи, а хлеба", - сказал Кучма.

Экс-глава Украинского государства также назвал вынужденной приостановку европейской интеграции Украины действующей украинской властью в условиях давления Российской Федерации и суровых условиях предоставления кредита от Международного валютного фонда.

"Украинцы в действительности не смогут платить вдвое большие счета за газ. Реализация условий МВФ грозит взрывом. Такую ли Украину хочет Европа?", - сказал Кучма.