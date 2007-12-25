ПР дала Богатыревой время на размышления - до завтра (обновленная)

Президиум Партии регионов не согласился с тем, чтобы Раиса БОГАТЫРЁВА заняла должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат Украины Василий ХАРА.

Он отметил, что Р.БОГАТЫРЁВА должна определиться до завтра относительно своей позиции.

Как сказал В.ХАРА, «она приняла сама лично решение о должности СНБО и имеет время подумать до утра». Теперь все зависит от ее личного решения, добавил депутат.

По словам В.ХАРЫ, судя по ситуации, все-таки Р.БОГАТЫРЁВА согласилась раньше с тем, чтобы занять должность, но, «правда, там получилось таким образом, что она просила время, чтобы согласовать свое решение с политической силой».

Он подчеркнул, что достаточно некорректно, что указ вышел раньше, чем прошли консультации внутри партии.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Р.БОГАТЫРЁВОЙ секретарем СНБО. В то же время лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Р.БОГАТЫРЁВА не давала согласия на назначение ее на эту должность. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что “мы приняли решение о переходе в оппозицию и это не предусматривает нашего участия в руководстве государством. Мы не можем возглавлять государственные институты, которые будут реализовывать программы, которые не совпадают с нашим видением перспективы Украины”.

По словам лидера Партии регионов, “это - принципиальный вопрос и, я убежден, что в таком отношении к факту появления указа Президента о назначении Раисы БОГАТЫРЁВОЙ секретарем СНБО (без ее на то согласия) меня поддержат члены Президиума Политсовета на заседании 25 декабря”.