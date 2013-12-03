Комитет ВР по свободе слова требует отставки Захарченко

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации требует отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко, который несет ответственность за физическое насилие по отношению к журналистам и препятствование их профессиональной деятельности во время освещения ими событий на Евромайдане в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя этого парламентского комитета Николая Томенко.

По словам Томенко, соответствующее решение Комитет по вопросам свободы слова принял сегодня на внеочередном заседании, рассмотрев факты избиения и препятствования профессиональной деятельности журналистов на Евромайдане.

Он подчеркнул, что по данным медиаорганизаций, на сегодняшний день уже больше 50 украинских и иностранных журналистов получили телесные повреждения. Кроме применения бойцами «Беркута» физического насилия к журналистам, также была уничтожена их профессиональная аппаратура: фотоаппараты и видеокамеры.

Комитет по вопросам свободы слова создал рабочую группу во главе с председателем комитета, в которую вошли представители Национального союза журналистов Украины и медиаорганизаций, а также будут привлечены представители прокуратуры и МВД с целью ежедневного мониторинга за расследованием дел по фактам избиения работников СМИ.

Томенко обратился к присутствующим на заседании Комитета представителям прокуратуры и милиции с требованием, чтобы все дела, возбужденные в отношении избиения журналистов, были открыты по статье 171 Уголовного процессуального кодекса Украины «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Также Комитет по вопросам свободы слова обратился к народным депутатам и бизнесменам с просьбой оказать финансовую поддержку на лечение журналистам, которые пострадали от столкновений с «Беркутом» во время освещения событий на Евромайдане.