Кожара - Сикорскому: Украина не планирует вводить чрезвычайное положение
00:16, 03 декабря 2013Политика
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Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время телефонной беседы с главой польского МИД Радославом Сикорским в понедельник заверил, что украинская власть не планирует вводить чрезвычайное положение в стране в связи с последними событиями в Киеве.
У правительства Украины нет планов вводить чрезвычайное положение
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сикорский сказал журналистам в Варшаве сегодня.
”Господин министр также подтвердил, что у правительства Украины нет планов вводить чрезвычайное положение”, - сказал он.
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Сикорский заметил, что украинский министр во время сегодняшней ”достаточно длительной беседы” сказал ему, что украинская власть в дальнейшем планирует работать над евроинтеграцией Украины.
”Я доволен, что Украина не перечеркивает контакты с ЕС”, - отметил он.
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