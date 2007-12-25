Гриценко ответил Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не понимает ни армии, ни реформ, которые в ней происходят.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сказал экс-министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, комментируя слова В.ЮЩЕНКО о снижении уровня боевой готовности в армии.

«Если бы речь шла о профессиональной дискуссии, я мог бы приводить десятки аргументов, которые подтверждают повышение боеспособности Вооруженных сил и системный характер изменений к лучшему. Но поскольку о профессиональном подходе речь не идет, ограничусь коротким замечанием», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«К сожалению, за три года Президент так и не смог понять ни армии, ни содержания и глубины тех реформ, которые в ней проводятся», - подчеркнул он. «Возможно, поэтому уровень доверия к армии в обществе многократно превышает уровень доверия к Верховному главнокомандующему», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, В.ЮЩЕНКО во время представления нового министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА заявил, что «точка падения боеготовности Вооруженных сил достигнута», и что «ниже нынешнего уровня боеспособности Вооруженные силы уже не будут опускаться».

В то же время 10 ноября В.ЮЩЕНКО, находясь в президентском полку, одобрительно охарактеризовал деятельность руководства Минобороны, заметив, что в этом ведомстве порядок.