Cегодня ЦИК решит судьбу новичков от коалиции

Центральная избирательная комиссия во вторник, 25 декабря, в 11.00 рассмотрит вопрос о признании избранными депутатами кандидатов в депутаты от Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина – Народная самооборона», а также вопрос об их регистрации.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря парламент принял решение о досрочном прекращении полномочий 14-ти народных депутатов, которые вошли в состав нового правительства.

Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится после решения Центризбиркомом вопроса о признании избранными народными депутатами следующих по очередности кандидатов в народные депутаты согласно избирательным спискам блока НУ - НС и БЮТ.

ЦИК должна зарегистрировать народными депутатами следующих по избирательному списку 8 кандидатов в депутаты от БЮТ и 6 - от НУ - НС.