Правящая коалиция: традиции живут

Неопровержимым позитивом официального провозглашения коалиции БЮТ, “Нашей Украины” и СПУ есть то, что отныне нет потребности искать для нее какое-то название или формат. “Помаранчевая” или “демократическая”, “коалиция трех”, “широкая” или “стабилизационная” – это все отходит в прошлое, потому что теперь есть просто правящая коалиция.

Второй позитив в том, что ее создание связано с соблюдением взятых на себя ее участниками предвыборных обязательств. Последний приказ Майдана выполнен: они объединились. Майдан может идти.

И на практике таки доказано: официальные переговоры – не то же, что консультации. А обещания, данные кем-то кому-то во время консультаций, - это то же, что и обещание жениться, но не сам брак.

Бесспорным позитивом является колоссальный труд, проделанный участниками переговоров и их экспертами из написания коалиционного соглашения. Ключевое достижение этого текста заключается в его действительно почтенном объеме. Не только запомнить - прочитать за один раз его тяжеловато. Поэтому, зная пренебрежение депутатов к чтению не то что коалиционных соглашений, а Конституции и регламента, не говоря уже об одобряемых законах, - можно гарантировать: коалиционное соглашение могло бы стать прекрасным орудиями манипулирования коалицией в руках грамотных кормчих.

А поскольку справедливость есть, то в данном случае она заключается вот в чем: кто потратил на согласование текста столько усилий – теперь имеет право воспользоваться им на собственное усмотрение.

Они и воспользовались... К сожалению, - и здесь должны переходить к негативам вновь созданной коалиции. У ее участников с первого же дня не хватило сдержанности, чтобы сразу же дискредитировать только что подписанный документ.

“ПАКЕТ” ПРОТИВ “КОАЛИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ”

Речь идет , конечно, о намерении назначить кандидатов на две ключевые должности в “пакетном” режиме. И эта публичная демонстрация взаимного недоверия коалициянтов – еще не хуже всего.

Хуже всего то, что ради осуществления этого намерения, не предусмотренного и самым коалиционным соглашением, придется немедленно изменять регламент ВР. Нельзя сказать, чтобы документ этот был таким уже “священным”. Но готовность коалиции ради компенсации собственного комплекса неполноценности сразу же взорвать стабильность законодательства категорически отрицает претензию и на стабильность самой коалиции.

Да и больше – она полностью нивелирует усилия, потраченные на написание коалиционного соглашения, цель которого, напомним, заключалась в создании сложной системы рычагов и противовесов, что удерживала бы коалицию вместе. Оказывается, все намного проще: есть такая прекрасная традиция кучмовских времен, как “пакет”, и он один весит больше каких-нибудь списанных из мировых образцов коалиционных соглашений.

Кстати, поскольку самым ярким примером этой, с позволения сказать, “традиции” было “пакетное” принятие даже изменений к Конституции, - то использование этого опыта демократической коалицией поставит последний крест на благородных намерениях улучшить, а не то что упразднить, и саму Конституцию.

И если следующей инициативой в русле этих традиций будет “пакетное” голосование по большинству законов, заложенных в коалиционном соглашении, без рассмотрения и обсуждения, - это уже никого не удивит. Конечно, юридические тонкости в этом случае вообще не будут иметь смысла. Были бы голоса.

О выполнении этих законов также можно не заботиться. Все равно “по традиции” разные суды по-разному толкуют один и тот же закон. Со временем превращается в традицию и отсутствие Конституционного суда...

Единственное, о чем стоило бы позаботиться авторам и исполнителям идеи пакетного назначения спикера и премьера, - чтобы все разработанные для этого процедуры предусматривали не только начало, но и финал коалиции. То есть если спикер и премьер вместе назначены – то и уйти они должны вместе. Потому что недосмотр в этом важном для правящих персон вопросе может привести к известному и предполагаемому варианту развития событий – переформатирование коалиции при участии одного из назначенных “пакетом”.

Впрочем, употребление “пакетного голосования” на подмену сложных механизмов коалиционного соглашения имеет, как и все в таких случаях, один-единственный изъян: плохой пример заразен. Применив манипуляцию регламентом, коалиция получает при наименьшем изменении политической конъюнктуры аналогичные действия то ли изнутри, то ли извне.

КОАЛИЦИЯ БЕЗ ОППОЗИЦИИ

Здесь должны перейти ко второму важному негативу появления правящей коалиции в той форме, которой она появилась, - откровенного и циничного “броска” партнеров по консультациям - Партии регионов. О том, что теперешнюю оппозицию именно “бросили” и “развели”, свидетельствуют не только выражения лиц “регионалов” во время провозглашения коалиции, но и их неготовность при переходе к рассмотрению вопроса об избрании спикера внести свою кандидатуру, как они угрожали на словах. Кое-кто из “регионалов” приписывает личную заслугу за этот “бросок” Петру Порошенко, а также неправильному определению переговорщиков со своей стороны. Возможно, именно за эту “операцию”, а совсем не для противовеса Тимошенко, господин Порошенко и получил вознаграждение от НСНУ в виде выдвижения своей кандидатуры на должность главы ВР.

Но негатив заключается в том, что этот опыт снова, как и в начале 2005 года, доказал: Партия регионов настоящей оппозицией не является и быть не может, она не приучена ни думать, ни играть в тех “традициях”, которые действуют со времен Кучмы. И, кроме грубой силы и количества в местных советах, причем по большей части в антигосударственных, - она не способна продемонстрировать ничего путевого.

Ошибка возвращенной в оппозицию Партии регионов заключается в том, что она надеется дождаться распада коалиции, и тогда уже диктовать ей свои условия. Напрасные надежды. Даже закон об оппозиции ПР, возможно, получит из рук коалиции лишь после того, как будут переделять все, включительно с парламентскими, должности. Партия же регионов сама бороться не умеет.

Осуществить свою угрозу вернуться к власти в разгар экономического кризиса, когда правящая коалиция себя окончательно дискредитирует, - оппозиция уже не сможет и, главное, не захочет. Поскольку на тот момент, которого она выжидает, экономические условия, скорее всего, изменятся в корне. И, по-видимому, не в интересах ее энергоемкого бизнеса...

Наиболее предполагаемым негативным фактором создания правящей коалиции было и остается то, что вся эта история непосредственно налагается на большой энергетический торг, что происходит за счет интересов Украины между Россией и, условно говоря, Германией, с одной стороны, и США и остальным ЕС - со второй. Честно говоря, какая-нибудь конфигурация коалиции, и даже конкретные лица во главе правительства, что до сих пор рассматривались, имели очень небольшой шанс оставить Украину в этой игре субъектом, а не лишь объектом процесса.

Но заявление потенциального премьера Юлии Тимошенко о пересмотре газовых соглашений с Россией, сделанных в унисон с обещаниями нового посла США в Украине господина Тейлора оказать Украине экспертную помощь в случае пересмотра этих соглашений, - окончательно лишили страну возможности сыграть собственную игру. Уже нечего говорить о том, что своими заявлениями Тимошенко немедленно нарушила коалиционное соглашение, в котором ни одним словом не указано о разрыве договоров с Россией, а лишь об отношениях с ней на основах до сих пор “мертвой” для нас и РФ Европейской энергетической хартии...

В действительности это лишь подчеркивает тот раздор, что властвует внутри коалиции относительно внешнеполитического курса. Раздор, не преодоленный, как подтвердила госпожа Тимошенко, формулировками пунктов коалиционного соглашения.

СИЛА ЕСТЬ?

На фоне этих “качеств” правящей коалиции самый “вкусный” вопрос о распределении должностей в действительности является интересным лишь для тех, кто эти должности займет. Тем более, что госпожа Тимошенко, блоку которой, помимо остального, достанется Фонд госимущества, уже послала журналистов, что осмелились поинтересоваться многострадальной судьбой НЗФ. Поэтому вопрос о прозрачности и открытости коалиции тоже решен окончательно.

И уже совсем смешно смотряться задекларированные намерения коалиции как-то деполитизировать, не то что реформировать, силовой блок власти, - на фоне обещания действующего до сих пор министра внутренних дел Юрия Луценко не “молчать”, если на его место назначат человека, который будет использовать МВД в собственных целях. Эту свою угрозу использованием силовой должности в собственных целях Луценко не считает...

Вместо этого Президент Ющенко, который якобы отстоял в коалиции собственное конституционное право выдвигать кандидатуры силовиков, - вдруг предложил действующим кормчим правоохранительных ведомств подписать... “меморандум понимания”. То есть предусматривается, что “высокие договорные стороны” имеют собственные интересы.

И это тоже старая традиция, что в Украине каждая силовая структура имеет свои интересы, свои ресурсы и своих хозяев. Вот только коалиции силовики еще до сих пор не создавали, и, судя по указанию Президента, сами и не собирались. Но придется.

Нужно думать, “понимание” между силовиками только прибавит стабильность коалиции, которая, если уже совсем откровенно, гарантирована самим лишь названием – правящая. Это слово, воплощающее в себе всю неповторимую глубину ощущения властвования, - надежнее выдумки Романа Бессмертного о “стабилизационной коалиции”.

Поэтому проблема решена окончательно. А шоу последующих споров и даже ссор, которое просто должно продолжаться, никого не должно вводить в заблуждение. Просто это тоже уже традиционный элемент нашей стабильности.

Ирина Погорелова