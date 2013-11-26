Тимошенко призвала убрать партийную символику и объединить Евромайданы в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Тимошенко, которое на брифинге после посещения ЦКБ «Укрзализныци» зачитала дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

«Есть осложнение на нашем пути, которое нужно любой ценой преодолеть. Это - разъединение нашей проевропейской семьи на два майдана. Это делает нас слабее, это отнимает у нас и так очень слабый шанс на победу. Ради нашей цели, ради нашего единства, ради нашей силы и нашей победы я от всего сердца прошу все политические силы убрать партийную символику, партийные флаги, палатки, лозунги. Все, что мешает нашему абсолютному единству, должно быть немедленно устранено. Сделайте даже больше, чем просит гражданский майдан. Нам нужен результат – соглашение об ассоциации, а не процесс партийных соревнований», - отметила в заявлении Тимошенко.

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Экс-премьер призвала руководителей политического Евромайдана приобщить студенческую молодежь к управлению собранием, образовав единый совет.

«Посмотрите на нашу молодежь, которая объявила студенческие забастовки, которая вышла на все площади страны. Это наше бесценное сокровище. Сделайте все, чтобы слиться с ними в единую непобедимую силу. Я прошу вас, опытные партийные руководители, приобщите студенческий актив в полной мере к управлению всеми процессами жизни Евромайдана. Я прошу всех образовать единый совет Евромайдана, в который пригласить представителей всех активных общественных и партийных команд. Работайте вместе, решайте вместе. В этом общем совете не нужно никаких руководителей, кураторов и организаторов. Решайте все, как в Евросоюзе, консенсусом», - подчеркнула Тимошенко.

Экс-премьер обратилась к участникам Евромайдана с вопросом, поддерживают ли они такое объединение, и попросила проголосовать за это.

«Наше единство – основа полной победы. Или подписание соглашения, или Янукович не президент», - подытожила Тимошенко.

Тимошенко подчеркнула, что это заявление будет передано на Евромайдан в Киеве.

Как сообщал УНИАН, с 21 ноября, когда правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Украине начались массовые акции протеста и митинги.

В Киеве стихийные общественные акции возникли и продолжаются на Майдане Незалежности и на Европейской площади. В частности, на Майдане Незалежности, где бастует преимущественно студенчество, акция проходит под государственными флагами Украины и флагами Евросоюза, при этом на Европейской площади присутствует еще и партийная символика.