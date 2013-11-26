Эксперты: пауза в евроинтеграции консолидирует общество

Так, политологи Киевского центра политических исследований и конфликтологии прокомментировали реакцию представителей ЕС на соответствующее решение Кабмина.

«Принятое правительством решение крайне важно. Оно дает возможность ускорить консолидацию общественных и политических сил, выступающих против губительного для страны евроинтеграционного курса», - считают они.

Эксперты заметили, что вследствие паузы в евроинтеграции ряд требований европейских чиновников к украинским властям утонули в гуще последних событий.

«После того, как Киев объявил о приостановке к подписанию Соглашения об ассоциации тема «избирательного правосудия» исчезла из выступлений представителей ЕС. Создается впечатление, что либо Европа теперь здесь может пойти на уступку Януковичу, либо эта тема просто временно вытеснена темой российской угрозы. Этот вариант предполагает как бы настроенность Европы на скорейшее достижение согласия с Украиной», - добавили аналитики.

Между тем, на данное время, по их словам, в ЕС не определились относительно единой реакции на решение правительства. В то же время они сетуют, что в Европе до сих пор не дали никаких обнадеживающих сигналов относительно нынешних пожеланий Украины.

В частности, эта тема не звучит и в западной прессе, которая старается убедить своих читателей, что сам договор об ассоциации огромное благо для страны.