Из-за инцидента с автомобилем СБУ возле Евромайдана возбуждено уголовное дело

За препятствование деятельности сотрудникам СБУ, которых вчера на Европейской площади заблокировали митингующие, открыто уголовное производство.

Об этом УНИАН сообщили в правоохранительных органах, заметив, что уголовное производство открыто и внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 343 Уголовного кодекса Украины (препятствование деятельности сотрудникам правоохранительных органов Уголовного кодекса Украины).

Дальнейшее расследование по делу будут осуществлять органы прокуратуры.

Напомним, 25 ноября возле Европейской площади активисты и политики, в частности Арсений Яценюк и Юрий Луценко, штурмовали микроавтобус, в котором, по их словам, сидели вооруженные правоохранители и вели прослушивание.

Как потом сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, в автомобиле, задержанном возле митинга на Европейской площади вечером 25 ноября, находились сотрудники СБУ.

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"В транспортном средстве, задержанном митингующими, находились сотрудники СБУ, которые в соответствии со своей компетенцией выполняли задачу по выявлению с помощью технических средств, радиоканалов возможного управления взрывными устройствами в местах массового скопления людей", - отметили в СБУ, подчеркнув, что такие меры сотрудниками службы всегда принимаются в рамках обеспечения антитеррористической безопасности во время всех массовых акций.

Также в СБУ заметили, что отдельные граждане "своими дерзкими действиями повредили транспортное средство, технику которая была в нем, а также нанесли телесные повреждения сотрудникам ведомства при исполнении ими служебных обязанностей, применив в том числе слезоточивый газ".

В СБУ отметили, что такие действия происходили при непосредственном участии отдельных депутатов.

В СБУ заявили, что "это заявление следует рассматривать как официальное сообщение и оно должно объективно и всесторонне расследоваться соответствующими правоохранительными органами".