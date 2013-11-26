Милиция может возбудить уголовное дело за поврежденный митингующими автомобиль СБУ

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, отметив, что на момент инцидента милиции не было известно кто именно находился в этом автомобиле.

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Также в милицейском главке отметили, что в соответствии с действующим законодательством все инциденты, которые происходят в отношении или с участием сотрудников правоохранительных органов, в дальнейшем по собранным материалам досудебного расследования находятся в компетенции органов прокуратуры, которые выносят окончательный вердикт.

Напомним, 25 ноября возле Европейской площади активисты и политики, в частности Арсений Яценюк и Юрий Луценко, штурмовали микроавтобус, в котором, по их словам, сидели вооруженные правоохранители и вели прослушивание.