Расмуссен удивлен отказом Украины от евроинтеграции

"Подписание этого соглашения в первую очередь в интересах Украины, так как это способствует углублению ее отношений как с Евросоюзом, так и НАТО. Признаться, я несколько был удивлен принятым в Киеве решением, но уважаю выбор Украины и тот путь, которым она желает выстроить отношения с Евросоюзом и НАТО", - сказал Расмуссен, которого цитирует Интерфакс.

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Он отметил, что ни Евросоюз и ни НАТО не вмешивается во внутренние дела отдельных государств и они привержены принципам самостоятельного выбора государствами по присоединению к тому или иному объединению.

Как сообщалось, 25 ноября, Штефан Фюле назвал утро пятницы, 29 ноября, крайним сроком для принятия Украиной решения относительно Соглашения об ассоциации.

Напомним, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на сам мите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.