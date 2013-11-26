Эксперт: украинская милиция гораздо толерантнее, чем европейская

Такую оценку действиям украинской милиции дал Андрей Ермолаев, директор Национального института стратегических исследований во время заседания Консультативно-экспертного совета при МВД Украины, сообщает УСО МВД Украины.

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"Я хочу обратить внимание на разницу поведения людей, которые вышли защищать европейскую идею и европейскую мечту, и поведение отдельных экстремистских групп. Попытки к открытому конфликту с властью можно рассматривать как попытку перевести гражданскую позицию в позицию, условно говоря, экстремистской уличной войны. Слава Богу, что эти попытки не удались", - сказал он.

"Если сравнивать поведение правоохранительных органов в Киеве с поведением правоохранительных органов в Афинах, Париже, немецких городах, где также время от времени имеют место вот такие столкновения, то как по мне, поведение гораздо толерантней, а иногда усматривается как ответ на откровенную агрессию. Даже применение специальных средств было не со стороны украинской милиции, а со стороны экстремистских группировок. Это уже можно расценивать как попытку отечественных правоохранителей "потушить" пожар", - добавил эксперт.