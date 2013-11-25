Турчинов призвал участников Евромайдана продолжить пикетировать Кабмин
Участники киевского Евромайдана планируют завтра продолжить пикетирование здания Кабинета министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН об этом сегодня вечером на митинге на Европейской площади столицы заявил первый заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Александр Турчинов.
"С 9 часов, как сегодня, так и завтра, мы начинаем пикетирование Кабинета министров", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.
В тот же день по всей Украине начали проходить массовые акции протеста с требованиями подписать Соглашение об ассоциации.
24 ноября на Евромайдан в Киеве вышли около 100 тысяч человек.