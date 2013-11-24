Беркут снес палатку на Европейской площади - СМИ

Беркут снес палатку, с которой должен был начаться палаточный городок. Палатка была приемной депутата. Выполнив свою работу, под крики "Ганьба!" силовики удалились, пишет "Сегодня".

По словам источника, близкого к организаторам митинга, ночью ожидается подвоз большого количества палаток.

Между тем, до Европейской площади смог добраться и выступить Виталий Кличко, сообщает пресс-служба партии "УДАР". Он призвал украинцев каждый день собираться на Майдане.

«Мы не должны расходиться, мы собрались здесь на Европейской площади, чтобы продемонстрировать властям волю украинцев. Украина должна быть в Европе», - отметил Виталий Кличко.

Комментируя все препятствия, которые ему делала власть, чтобы он не попал на Европейскую площадь в Киеве, Кличко сказал: «Когда нет одного Кличко - поможет второй. В первой половине дня здесь был мой брат, который прошел с колонной к Европейской площади и выступил на митинге. Затем доехал я».

Виталий Кличко сообщил, что препятствия он встречал также при прохождении паспортного контроля в Кривом Роге, где сел его самолет, который не приняли в аэропортах Киева. «Я, как народный депутат, имею дипломатический паспорт, который я и предъявил при пересечении границы. Меня пытались держать некоторое время, ссылаясь на то, что я должен пройти проверку. Хотя владельцы дипломатического паспорта такой проверке не подлежат», - сказал журналистам Виталий Кличко.