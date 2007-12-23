Тимошенко: о выборах пусть думают другие

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена наводить порядок в стране, а не думать о президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам в Донецке после завершения встречи с трудовым коллективом шахты им.Засядько.

«Нам нужно заниматься делами. Кто хочет дальше бороться – пусть дальше борется. Я хочу заниматься прикладными делами и наводить порядок в стране, а о выборах пусть думают другие», – сказала премьер, комментируя возможность своего выдвижения в кандидаты в президенты на очередных президентских выборах.