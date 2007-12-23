В НУ-НС говорят, что Луценко неправильно поняли

Народный депутат, член фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Кирилл КУЛИКОВ заявляет, что слова министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО об увековечении памяти бывшего руководителя МВД Юрия Кравченко были вырваны из контекста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, по словам К.КУЛИКОВА, "в комментариях относительно вероятности того, что именем Юрия Кравченко будет названо одно из учебных заведений МВД, есть недостаточно профессиональная работа журналистов. Действительно, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что Кравченко делал много хорошего, но фраза "до тех пор, пока не стал вмешиваться в политику..." - была выброшена". По мнению депутата, такое поведение с текстом выступления можно считать в известной мере “черным пиаром”.

Во-вторых, отметил К.КУЛИКОВ, Ю.Кравченко был личностью, которую уважают 300 тысяч украинских милиционеров, а к мнению 300 тысяч стоит прислушиваться.

"В-третьих, я считаю, что нация, которая танцует на могилах - обречена. Нужно прекратить все время оглядываться в прошлое и искать там промахи тех, кого уже нет. Время смотреть в будущее, делать дело по развитию Украины", - сказал К.КУЛИКОВ в комментарии "Народной самообороне".

В-четвертых, по мнению депутата, "нафталиновый герой" Николай МЕЛЬНИЧЕНКО, который поспешил прокомментировать вырванные из контекста слова Ю.ЛУЦЕНКО, только таким образом и может привлечь к себе внимание.

Как сообщал УНИАН, экс-майор Государственной службы охраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил 21 декабря, что инициатива министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО об увековечении памяти бывшего руководителя МВД Ю.Кравченко знаменует начало “восстановления карательной системы КУЧМЫ”.

По мнению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «если ЛУЦЕНКО предлагает назвать высшее учебное заведение системы внутренних дел именем Кравченко, то логично иметь и школу имени ПУКАЧА, где начинать воспитание новых «орлов» (бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА считают одним из главных свидетелей и организаторов по делу Георгия Гонгадзе, однако после того, как генерала выпустили из следственного изолятора, он скрывается).