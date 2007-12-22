Стецькив готов уничтожить рейтинг Партии регионов

Если во вторник Центризбирком не зарегистрирует новых народных депутатов, ответственность за срыв принятия закона о государственном бюджете на 2008 год будет лежать на фракции Партии регионов.

Об этом в интервью газете «24» заявил член фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ.

Он напомнил, что по закону, Центризбирком может начать рассмотрение вопроса о регистрации новых депутатов не раньше чем через 6 дней после прекращения полномочий предыдущих парламентариев. Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что скорее всего, заседание ЦИК начнется во вторник утром, и, если все пройдет нормально, то во второй половине дня мы проведем пленарное заседание. «Если же регионалы попытаются сорвать заседание Центризбиркома, например, скажут своим людям не приходить, тогда вся страна узнает, кто виноват в срыве бюджета на 2008 год», - сказал народный депутат.

При этом он заверил, что ВР не будет проводить никаких заседаний до тех пор, пока новые депутаты не будут зарегистрированы.

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что Партия регионов может блокировать все, что угодно. «У нас есть легитимный президент и правительство. Все будут работать. Депутаты от коалиции на общественных началах будут помогать Кабинету министров. В стране будет система государственной власти, а мы с помощью СМИ уничтожим рейтинг Партии регионов и коммунистов, показав их избирателям, как они о них заботятся», - сказал он.