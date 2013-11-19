Сегодня в Украину приедут Кокс и Квасневский

Сегодня в Украину прибывает Миссия Европейского парламента в составе Пэта Кокса и Александра Квасневского.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик.

По его словам, миссия будет работать до пятницы. Стулик отметил, что программа работы миссии не обнародывается.

«Можем лишь сказать, что планируются встречи со всеми заинтересованными сторонами: представителями власти, правительства, оппозиции и защиты Юлии Тимошенко», - сказал Стулик.

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Как сообщал УНИАН, 13 ноября Европарламент решил продолжить до конца ноября мандат мониторинговой миссии Кокса-Квасневского, от выводов которой зависит судьба ассоциации. Руководители миссии планируют приехать в Киев на будущей неделе.

На сегодняшний день самым сложным является требование ЕС об освобождении экс-премьера Тимошенко. Оппозиция предлагает принять закон о лечении осужденных за рубежом, чтобы Тимошенко выехала на лечение за пределы страны, однако в Партии регионов пока не соглашаются на предложенные варианты решения проблемы.