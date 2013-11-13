Квасневский: шансы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС - 50 на 50

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Квасневский сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что «политически мы понимаем насколько это все сложно, но я бы сейчас оценил шансы на подписание соглашения как 50 на 50». «Мы предлагали более легкие решения, но Президент (Виктор Янукович – УНИАН) решил идти другим путем», - сказал Квасневский, имея в виду не помилование экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Президентом, а принятие парламентом закона о лечении осужденных за рубежом.

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По его словам, «добрая воля нужна сейчас с обеих сторон».

В свою очередь Пэт Кокс напомнил, что на будущей неделе миссия Европарламента прибудет в Украину в двадцать седьмой раз. “Наша 27 миссия состоится на будущей неделе, и мы проведем столько времени в Украине, сколько будет нужно. Наше терпение было сильно проверено, но наша добрая воля остается несокрушимой”, - подчеркнул Кокс.

Президент Европарламента Мартин Шульц со своей стороны прибавил, что не знает, что будет с миссией Кокса-Квасневского после Вильнюсского саммита.

В интервью журналистам после пресс-конференции Квасневский подчеркнул, что лучшее время для подписания соглашения – саммит в Вильнюсе, поскольку потом к соглашению можно будет вернуться только через два года. “Будут выборы в Европейский парламент в 2014 году, потом выборы нового состава европейской комиссии, а затем выборы Президента в 2015 году в самой Украине”, - сказал Квасневский, отвечая на вопросы польских журналистов.

На пресс-конференции также было распространено заявление миссии, в котором в частности говорится: “Время истекает для выполнения всех требований, нужных для подписания соглашения об ассоциации 29 ноября 2013 года”.

Квасневский прибавил позднее, что на будущей неделе ключевыми датами для принятия решения являются вторник, среда и четверг. «Это уже будет последняя сессия перед Вильнюсом, поэтому пора принимать решение”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня главы миссии Европарламента Кокс и Квасневский докладывали конференции президентов Европарламента в Брюсселе результаты их миссии в Украине. После чего было принято решение о продлении работы миссии Кокса-Квасневского до Вильнюсского саммита.

Верховная Рада сегодня, 13 ноября, не смогла принять ряд законов, как того требовал ЕС в качестве предпосылки для подписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.