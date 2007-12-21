Каськив взял Гриценко под защиту

Член фракции НУ - НС, лидер Гражданской партии «Пора» Владислав КАСЬКИВ призывает коалицию поддержать избрание Анатолия ГРИЦЕНКО председателем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Поры».

В.КАСЬКИВ отметил, что «демократическая коалиция - это не базар, где торгуют должностями, а механизм принятия эффективных для государства решений».

По его словам, учитывая исключительную профессиональную квалификацию и политический масштаб фигуры А.ГРИЦЕНКО следует поддержать его на должность председателя комитета.

Кроме того, народный депутат напомнил, что «Наша Украина - Народная самооборона» сделала беспрецедентный шаг навстречу БЮТ, проголосовав, несмотря на существующие договоренности, за премьера без предварительного голосования за согласованный перечень законопроектов.

«Я убежден, что есть все условия для того, чтобы демократическая коалиция поддержала избрание именно А.ГРИЦЕНКО председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны», - сказал В.КАСЬКИВ.