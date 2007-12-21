Регионалам понравилось: Тимошенко “интересно начинает”

Сегодня в полдень в Печерском районном суде г. Киева состоялось предварительное заседание по рассмотрению дела по иску Партии регионов о защите чести, достоинства и деловой репутации к Юлии Тимошенко, сообщает пресс-служба Партии регионов.

“Во время этого заседания представитель ответчика дал неожиданные объяснения”. В частности, он заявил, что Юлия Владимировна во время своего брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины после голосования за кандидатуру Премьер-министра Украины 11 декабря 2007 года не утверждала, что во время голосования состоялось вмешательство в электронную систему «Рада», говорится в сообщении. То есть, другими словами, в этот момент система «Рада» функционировала нормально, - так объяснили эту позицию в пресс-службе ПР.

”Теперь неизвестна последующая позиция Ю.В.Тимошенко по этому делу, но отказ от собственных слов и попытки сделать из них очередной «комментарий специалиста», согласитесь, сам по себе является уже достаточно интересным началом…”, - отмечается в комментарии пресс-службы.