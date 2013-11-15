Евродепутат: Закон для одного человека - это нечто вне демократических процедур

Так заявил в комментарии телеканалу БТБ депутат Европарламента от Чехии Яромир Количек.

По его словам, все спорные вопросы можно было бы прояснить другим путем, например, во время дебатов объединенного комитета Европейского парламента и Верховной Рады.

Также Количек выразил сомнение в демократичности требования ЕС изменить законодательство Украины под одного человека.

«Почему кто-то из Украины должен претендовать на то, чтобы получать медицинскую помощь за пределами своей страны? Или настолько плохо с медициной в Украине? Ваша медицина имеет хорошую репутацию во всем мире, - отметил евродепутат. - Почему только Юлия Тимошенко может получать такие разрешения? И почему обязательно в Германии?».

В связи с этим политик призвал украинские власти не принимать соответствующее законодательство.

«Мне тяжело понять, почему любое правительство должно для этого принимать изменения в законодательство. Закон для одного человека - это нечто вне демократических процедур», - подчеркнул Количек.