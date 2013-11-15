В ЦИК разглядели новую технологию срыва выборов в 5 округах

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

"Сейчас очень много говорят о возможных срывах избирательного процесса в тех или иных округах, но к сожалению, очень мало кто говорит о такой технологии потенциальную срыва, как слишком большое количество кандидатов в округах", - отметил он.

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"Напомню, 75 кандидатов в 94-м округе и 65 - в 223- м. ​​Возникает вопрос: каким образом печатать избирательный бюллетень? Не может ли быть на самом деле это способом срыва избирательного процесса?", - уточняет чиновник.

Выборы депутатов Верховной Рады в 5 проблемных округах, где не были определены победители в 2012 году, должны состояться 15 декабря.