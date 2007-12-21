У Януковича обиделись на ”теневое” правительство

Оппозиционное правительство не имеет статуса теневого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Нацбанка в оппозиционном правительстве Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня журналистам после заседания оппозиционного правительства.

«Сегодня на заседании собиралось не теневое, а оппозиционное правительство. Мы считаем это решение очень важным. Мы считаем, что теневое правительство, как это было принято называть, уже ушло в прошлое, и сейчас будет существовать оппозиционный Кабинет Министров, который возглавляет Виктор ЯНУКОВИЧ», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Он подчеркнул, что в состав оппозиционного правительства включены высокопрофессиональные люди.

«Целью создания оппозиционного правительства является контроль за действиями власти и выработка предложений по государственной политике во всех сферах жизни украинского общества», - добавил он.

С.ЛЕВОЧКИН также отметил, что сегодня оппозиционное правительство оставило вакансии, которые будут заполняться по мере расширения оппозиции.