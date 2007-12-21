Тимошенко уволила руководителя протокола и пресс-секретаря Януковича

Распоряжение - на сайте ВР

Кабинет министров Украины распоряжением №1127-р от 19 декабря 2007 года освободил Юрия ЛАДНОГО от должности руководителя Протокола премьер-министра Украины. Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады. Кроме того, распоряжением №1126-р от 19 декабря освобожден Денис ИВАНЕСКО от должности пресс-секретаря премьер-министра, руководителя пресс-службы Кабинета министров Украины.

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