Тимошенко уволила руководителя протокола и пресс-секретаря Януковича
12:26, 21 декабря 2007Политика
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Распоряжение - на сайте ВР
Кабинет министров Украины распоряжением №1127-р от 19 декабря 2007 года освободил Юрия ЛАДНОГО от должности руководителя Протокола премьер-министра Украины.
Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады.
Кроме того, распоряжением №1126-р от 19 декабря освобожден Денис ИВАНЕСКО от должности пресс-секретаря премьер-министра, руководителя пресс-службы Кабинета министров Украины.
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