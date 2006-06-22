Ющенко рассказал о ручном режиме при формировании коалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что процесс формирования парламентской коалиции в Украине завершен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в учебном центре МВД «Новопетровцы» после окончания коллегии министерства, в которой он принимал участие.

«Думаю, что в целом да», - сказал В.ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос, можно ли в процессе формирования коалиции ставить точку. “В целом, я бы сказал, что мне кажется, что политические силы о том, о чем нужно договариваться на этом берегу, сегодня договорились», добавил Президент.

По его словам, в Украине впервые за 15 лет «сдали экзамен на способность в рамках четырех стен парламента сформировать большинство». При этом Президент отметил, что большинство не формирует Президент, «мы не создавали его за счет уголовных или других преследований».

Речь идет о том, отметил В.ЮЩЕНКО, что сначала должен быть сформирован понятный диалог. “Перед этим была дорогая всякая, которая и ведет к этому диалогу, которая собирает этот диалог, и когда наступило время, что нужно договариваться, не все системы включались автоматически”, - сказал В.ЮЩЕНКО. К сожалению, констатировал Президент, “многое нужно было решать, по сути, в ручном режиме, договариваться о принципах, выписывать их, ограничивать уровни власти, сферы влияния”.

Это была довольно большая работа, сказал глава государства, говоря о ходе переговоров. В то же время он отметил, что знает об этом «не потому, что я принимал участие, а потому, что я информирован, как эта работа шла и какая проблематика возникала».

В.ЮЩЕНКО также отметил, что при обсуждении принципов и основ формирования большинства появлялись некоторые пункты, которые не обозначены в украинской Конституции, но, тем не менее, они появились в рамках политического соглашения.