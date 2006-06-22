Тимошенко уже планирует поездки к Путину и Туркменбаши
15:07, 22 июня 2006Политика
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Однако лидер БЮТ ждет голосования
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО планирует в должности премьер-министра осуществить первые поездки в те страны, с которыми нужно урегулировать вопросы поставок газа в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам в Верховной Раде.
«Я, как и обещала, сделаю поездки, которые касаются урегулирования вопросов по газу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
В то же время она отметила, что пока не состоялось голосование, конкретные планы составлять рановато.
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