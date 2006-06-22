Регионы ничего не примут ”из грязных рук Тимошенко”

Член фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ считает, что его политическая сила должна отказаться от всех должностей в Верховной Раде и перейти в жесткую, но конструктивную оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он отметил, что, по крайней мере до принятия закона об оппозиции Партия регионов не должна соглашаться на какие-то должности. «Закон должен все определить, потому что подачки – они имеют свою вторую сторону. Сегодня они при власти и думают, что можно рассчитаться подачками, а завтра они в оппозиции, и точка зрения диаметрально меняется. Мы это уже все проходили», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

Комментируя разговоры в кулуарах парламента, что он является реальным кандидатом на должность вице-спикера, Е.КУШНАРЁВ сказал: «Завтра и послезавтра я откажусь в любом случае. Откажусь в любом случае. Мне не нужны должности». "Мы брать из рук госпожи Тимошенко ничего не будем, так как эти руки грязные", - подчеркнул представитель Партии регионов.

Вместе с тем депутат отметил, что не может говорить о всей своей партии, поскольку необходимо принять решение, и не исключил, что у его коллег может быть другая точка зрения.

Е.КУШНАРЁВ также подчеркнул, что необходимо принять закон об оппозиции. При этом основой должен стать законопроект, который предлагала «Наша Украина» еще в 2002 году, когда была сама оппозицией, а не проект, который она хочет предложить сегодня, ведь «они тогда очень хорошо понимали, какие права нужны оппозиции, поскольку сами были оппозицией». Депутат предложил сравнить оба законопроекта, «и тогда всю фальшь будет видно, которая лилась с этой трибуны неоднократно».

Говоря о планах Партии регионов после создания коалиции, Е.КУШНАРЁВ отметил, что Партия регионов определит свою позицию на политсовете. Он прогнозирует, что “Регионы” объявят о переходе в оппозицию. «Если это будет так, то мы будем жесткой, но конструктивной оппозицией, и использовать будем все методы и парламентской, и внепарламентской политической работы для того, чтобы обеспечить самый жестокий контроль над деятельностью власти», - сказал депутат и отметил, что Партия регионов будет нести правду украинскому народу о деятельности власти и будет предлагать альтернативные пути развития.