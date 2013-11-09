Янукович пообещал обеспечить поддержку украинскому языку

Президент Украины Виктор Янукович уверяет, что государство и в дальнейшем будет прилагать усилия для реализации ответственной и взвешенной политики, направленной на поддержку и развитие украинского языка на принципах общественного единства и согласия.

Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня украинской письменности и языка, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметил Янукович, «со времен Киевской Руси письменное слово способствовало интеллектуальному развитию народа, сохранению его самобытных духовных традиций, национальной идентичности и культуры».

По его словам, «определяющее место в становлении современного украинского литературного языка принадлежит Тарасу Шевченко - славному гению, 200-летие со дня рождения которого будем отмечать всенародно в следующем году».

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«Заветы Кобзаря стали нашим указателем, потому что преисполнены любовью к родной земле, верой в ее счастливое будущее. Они и сегодня вдохновляют нас на благородные дела, которыми утверждается путь Украины к европейскому сообществу», - заметил Янукович в своем поздравлении.

Также сегодня Верховная Рада Украины системно работает над внесением изменений в гуманитарное законодательство, направленных на всестороннее развитие и укрепление позиций государственного языка.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак в своем поздравлении по случаю Дня украинской письменности и языка, сообщает официальный веб-портал ВР.