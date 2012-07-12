Янукович надеется, что в России выучат украинский язык

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ялте.

«Рассчитываем на создание двухсторонних полноценных условий для изучения языков: русского на территории Украины, украинского – на территории России», - сказал В.Янукович.

Он также отметил важность создания в России единого украинско-российского информационного продукта, и призвал своего коллегу Владимира Путина активно поработать над этим вопросом.