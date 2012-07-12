Янукович надеется, что в России выучат украинский язык
23:08, 12 июля 2012Общество
2060 0
Украина рассчитывает на создание в России условий для изучения украинского языка, а в Украине – русского.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ялте.
«Рассчитываем на создание двухсторонних полноценных условий для изучения языков: русского на территории Украины, украинского – на территории России», - сказал В.Янукович.
Он также отметил важность создания в России единого украинско-российского информационного продукта, и призвал своего коллегу Владимира Путина активно поработать над этим вопросом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter