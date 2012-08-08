Кравчук: Янукович намерен развивать украинский язык на госуровне

Об этом Президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук сказал после завершения встречи главы государства с представителями научной и творческой интеллигенции в Крыму, сообщает пресс-служба Президента Украины.

По словам Кравчука, во время совещания Президент предложил принять правительственную программу развития украинского языка. «За все 20 лет независимости Украины эта программа неоднократно ставилась на повестку дня, но она не была принята, потому что, кроме политической воли, нужны еще значительные финансовые затраты. Сегодня Президент настроен решительно в этом плане», - отметил Л.Кравчук.

Он отметил, что во время встречи глава государства также обратил внимание на необходимость внесения изменений в Закон «Об основах государственной языковой политики», которые будут наработаны соответствующей рабочей группой и правительством.

«Я убежден, что совещание прошло конструктивно и перспективно. В конце концов языковой вопрос должен выйти на высокий государственный уровень, на конституционный уровень и на такой уровень закона, который бы отвечал стратегическим национальным интересам Украины», - сказал Л.Кравчук.