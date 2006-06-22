Тимошенко - премьер потребует пересмотра газовых соглашений с РФ

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подтверждает, что в должности премьер-министра Украины будет требовать пересмотра газовых соглашений с Россией.

Об этом она сказала сегодня журналистам, сообщает “Украинская правда”.

"Эти отношения в поставках газа требуют дополнительной глубокой ревизии и пересмотра", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, необходимо напрямую строить "мощные отношения с Россией и Туркменистаном".

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 долларов.

2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину. ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 дол. за тысячу кубометров.

Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о намерении после парламентских выборов в Украине пересмотреть газовое соглашение с Россией.