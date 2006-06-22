Участники коалиции поделили парламентские комитеты

БЮТ, "Наша Украина" и СПУ, которые объявили о создании демократической коалиции, согласовали между собой распределение руководящих должностей в парламенте и комитетах Верховной Рады Украины.

Как сообщил журналистам член фракции БЮТ Сергей ПОЛИЩУК, в соответствии с соглашением о распределении сфер ответственности, право на должность председателя парламента имеет “Наша Украина”, на должность первого заместителя председателя ВР – БЮТ, заместителя председателя ВР – оппозиция.

Также, согласно договору, представители БЮТ возглавят такие парламентские комитеты:

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;

Комитет ВР по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Комитет ВР по вопросам транспорта, и связи;

Комитет ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления;

Комитет ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;

Комитет ВР по вопросам культуры и духовности;

Комитет ВР по вопросам молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма;

Комитет ВР по вопросам науки и образования;

Комитет ВР по вопросам правовой политики;

Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации;

Комитет ВР по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов;

Комитет ВР по вопросам социальной политики и труда;

Комитет ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства;

Социалисты возглавят:

Комитет ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;

Комитет ВР по иностранным делам.

Комитет ВР по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций;

Представители «Нашей Украины» возглавят:

Комитет ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений;

Комитет ВР по вопросам бюджета;

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны;

Комитет ВР по вопросам здравоохранения, материнства и детства.

Комитет ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

Комитет ВР по вопросам европейской интеграции;

Комитет ВР по вопросам финансов и банковской деятельности;

Комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Согласно договору, Специальную контрольную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам приватизации и Счетную палату возглавят представители оппозиции.

Также оппозиции будут преданны все должности первых заместителей председателей комитетов.