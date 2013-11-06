Из "Батькивщины" могут исключить еще 7-х депутатов - СМИ

Как заявил депутат Анатолий Гриценко, сегодня на утреннем заседании фракции будет рассмотрен вопрос об ответственности депутатов Арсена Авакова, Анатолия Головко, Людмилы Денисовой, Дениса Дзензерского, Геннадия Зубко, Николая Княжицкого и Валерия Лунченко, которые с властью проголосовали «за» проект о преобразовании Аграрного фонда в бизнес-структуру (голосов на принятие все равно не хватило), сообщает Сегодня.

«Оставлять это без реагирования недопустимо», — говорит Гриценко.

Аваков возмутился: «На кого работаете, Гриценко? Экпертная рада поддержала этот проект, доработанный нашим депутатом... Внимательней стоит быть».

«Было решено, что фракция, пока не будет принято решение по Тимошенко, не голосует за проекты Кабмина, ПР или КПУ... Турчинов в зале напомнил: не поддерживаем», — объясняет Гриценко.

«Экспертный совет принял положительное решение, если кто-то что-то говорит, это его личная проблема», — заявляет Геннадий Зубко.

«По логике, их, конечно, должны исключить, — сказал депутат от «Батькивщины» Юрий Стець. — Я осуждаю такое голосование: фракция четко решила, что не будет поддерживать законопроекты Кабмина и власти. Решение надо выполнять. С другой стороны — я не знаю большего оппозиционера, чем Аваков, не думаю, что он — лоббист. Но серьезный разговор будет».

Как рассказали источники в "Батькивщине", попытка Авакова объяснить свое голосование решением экспертной Рады - блеф.

"Решение экспертной Рады было принято еще до заседания фракции об отказе голосовать за законопроекты власти. А решение фракции в данном случае - важнее и приоритетнее", - сказал источник.