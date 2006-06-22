Симоненко заявляет о ”захвате власти коррупционерами”

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что в помаранчевий коалиции объединились те, кого во время избирательной кампании называли коррупционерами, и те, кто именно на этих лозунгах строил избирательную кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Верховной Рады.

При этом П.СИМОНЕНКО не называл конкретные политические силы.

Он отметил, что уже сегодня «главного коррупционера рекомендуют избрать председателем Верховной Рады Украины». (УНИАН: «Народный Союз Наша Украина» 21 июня принял решение рекомендовать на должность председателя ВР Петра ПОРОШЕНКО).

«Странная ситуация, как можно голосовать за то, что вы отбрасывали, что вы отрезали и говорили, что это порочит честь и достоинство Украины» - заявил лидер коммунистов.

Он отметил, что, исходя из тех обвинений, которые выдвигали друг против друга политические силы, которые сегодня объединились в коалицию, можно сказать, что сегодня «фактически объявили, что в Украине состоялся захват власти коррупционерами».

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обратилась сегодня к коллегам по коалиции «придирчиво подойти к каждой кандидатуре», которая будет предлагаться политическими силами на должности в органах власти.