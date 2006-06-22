Юрий Павленко наградит молодежь, добившуюся особых достижений

15-00 - Ко Дню молодежи состоится торжественная церемония награждения лауреатов Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины. Сразу после торжественной церемонии состоится брифинг Министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко (ул. Грушевского, 12, 1 подъезд, 7 этаж, Большой зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 256-75-82, 289-95-05.

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