Шевченко рассказал о своем самочувствии перед матчем с Тунисом

Капитан сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО считает, что для победы в матче против Туниса на Чемпионате мира по футболу его команде надо выиграть борьбу в центре поля, сообщает сайт «Террикон».

"Мы должны сыграть также самоотверженно в центре поля, как и против Саудовской Аравии, - заявил А.ШЕВЧЕНКО. - Если мы сможем это сделать, то с Тунисом не будет больших проблем. Нас устроит и ничья, в то время как африканцам надо только побеждать. Но мы не будем играть на ничью. С таким настроем нам не добиться положительного результата. Нам не догнать Испанию, но должны занять второе место в группе".

Относительно своего физического состояния после почти месячного простоя из-за травмы, А.ШЕВЧЕНКО сказал: "Пока я не готов на все 100 процентов, но с каждой игрой я становлюсь более сильным. Сейчас я уже чувствую себя хорошо".

"Наши шансы с Тунисом 60 к 40 в нашу пользу, - так оценивает шансы выхода в 1/8 финала форвард сборной Украины Андрей ВОРОНИН. - Но мы не должны недооценить эту команду. Тунис сильнее, чем Саудовская Аравия. В их составе достаточно футболистов, которые играют в Европе".

Как сообщал УНИАН, 19 июня на Чемпионате мира в Германии сборная Украины выиграла у Саудовской Аравии со счетом 4:0.

В тот же день главный соперник нашей сборной в группе Н - сборная Испании - обыграла Тунис со счетом 3:1, обеспечив себе выход в 1/8 финала.

Таким образом, по результатам второго тура в группе Н лидирует сборная Испании с 6 очками (7-1). На втором месте - сборная Украины с 3 очками (4-4). На третьем месте - сборная Туниса с 1 очком (3-2). Аутсайдер группы – Саудовская Аравия с 1 очком (2-6).

Следующие матчи в группе Н состоятся 23 июня, когда встретятся Испания – Саудовская Аравия и Украина - Тунис.