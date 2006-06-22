Регионалы просят коалициантов пройти ”аусвайс контроль”

По информации Партии регионов, под соглашением о создании демократической коалиции собраны не все подписи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, выступая сегодня с парламентской трибуны.

Он призвал представителей трех фракций к пониманию их ответственности за осуществленный шаг по созданию коалиции. А.ЕФРЕМОВ отметил, что не хотел бы повторения, чтобы 22 июня стало снова “черным” днем, как и 65 лет назад, когда началась война.

По его словам, Партия регионов не верит в дееспособность созданной коалиции. А.ЕФРЕМОВ привел пример, что некоторые политические силы, которые объединились сегодня в коалицию, шли совсем под разными лозунгами, и он не понимает, как они будут объяснять своим избирателям некоторые свои последующие шаги.

Он также сказал, что в сессионном зале продолжаются разговоры, что в действительности коалиции не удалось собрать всех необходимых подписей. Депутат-“регионал” еще раз призвал коалициантов к ответственности, поскольку, если после проверки в Секретариате окажется, что это правда, парламент будет поставлен под удар. В частности, по его словам, Президент, в соответствии с Конституцией, в праве будет поставить вопрос о нелегитимности парламента и распустить его.

А.ЕФРЕМОВ в своем выступлении сказал, что Партия регионов очень внимательно следит за процессом создания коалиции, хотя и не мешает ему. Он также подчеркнул, что Партия регионов оставляет за собой право принимать решения, которые она считает целесообразными, и не собирается уходить от ответственности за судьбу страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО объявила в Верховной Раде о создании коалиции в составе «Нашей Украины», БЮТ и Социалистической партии Украины.

Она сообщила, что сейчас документы переданы в Секретариат ВР на регистрацию.

Как сообщил УНИАН источник в парламенте, свои подписи под соглашением о создании коалиции уже поставили 242 народных депутата.