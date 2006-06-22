Полное распределение должностей помаранчевой власти

БЮТ, "Наша Украина" и СПУ согласовали между собой распределение должностей.

Как сообщил УНИАН источник в Социалистической партии Украины, Блок Юлии Тимошенко имеет право на должности:

премьер-министра;

первого заместителя председателя ВР;

министра аграрной политики;

министра экономики;

министра топлива и энергетики;

министра угольной промышленности;

министра строительства и архитектуры;

министра культуры;

министра по вопросам чрезвычайных ситуаций;

министра здравоохранения;

министра финансов;

председателя Фонда государственного имущества Украины;

председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

"Наша Украина", по словам источника, получит такие должности:

председателя Верховной Рады Украины;

вице-премьер-министра по региональной политике;

министра труда и социальной политики;

министра промышленной политики;

министра по делам семьи, молодежи и спорта;

министра внутренних дел;

министра юстиции;

председателя Антимонопольного комитета.

Соцпартия получила право назначать на такие должности:

первого вице-премьер-министра;

министра экологии;

министра образования;

министра транспорта и связи;

Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Источники в БЮТ и “Нашей Украине” подтвердили эту информацию. При этом собеседник из БЮТ отметил, что на должности по квоте, которая принадлежит их политической силе, определена лишь кандидатура на должность премьер-министра – это Юлия ТИМОШЕНКО.

Кроме того, в интервью журналистам член фракции БЮТ Сергей ПОЛИЩУК сообщил, что к БЮТ, среди прочего, отходят должности председателя НАК “Нафтогаз Украины”, Государственной налоговой администрации Украины и Государственного казначейства. По его словам, к “нашеукраинцам” отходят все силовые ведомства, в частности, МВД и Министерство обороны.