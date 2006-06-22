Полное распределение должностей помаранчевой власти
БЮТ будет иметь своего человека в руководстве ВР
БЮТ, "Наша Украина" и СПУ согласовали между собой распределение должностей.
Как сообщил УНИАН источник в Социалистической партии Украины, Блок Юлии Тимошенко имеет право на должности:
премьер-министра;
первого заместителя председателя ВР;
министра аграрной политики;
министра экономики;
министра топлива и энергетики;
министра угольной промышленности;
министра строительства и архитектуры;
министра культуры;
министра по вопросам чрезвычайных ситуаций;
министра здравоохранения;
министра финансов;
председателя Фонда государственного имущества Украины;
председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
"Наша Украина", по словам источника, получит такие должности:
председателя Верховной Рады Украины;
вице-премьер-министра по региональной политике;
министра труда и социальной политики;
министра промышленной политики;
министра по делам семьи, молодежи и спорта;
министра внутренних дел;
министра юстиции;
председателя Антимонопольного комитета.
Соцпартия получила право назначать на такие должности:
первого вице-премьер-министра;
министра экологии;
министра образования;
министра транспорта и связи;
Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Источники в БЮТ и “Нашей Украине” подтвердили эту информацию. При этом собеседник из БЮТ отметил, что на должности по квоте, которая принадлежит их политической силе, определена лишь кандидатура на должность премьер-министра – это Юлия ТИМОШЕНКО.
Кроме того, в интервью журналистам член фракции БЮТ Сергей ПОЛИЩУК сообщил, что к БЮТ, среди прочего, отходят должности председателя НАК “Нафтогаз Украины”, Государственной налоговой администрации Украины и Государственного казначейства. По его словам, к “нашеукраинцам” отходят все силовые ведомства, в частности, МВД и Министерство обороны.