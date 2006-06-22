Через 15 минут после открытия ВР пошла на перерыв

В заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 10.45 по требованию фракций БЮТ и СПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сообщил на заседании, что сейчас завершается сбор подписей депутатов из фракции «Наша Украина» под коалиционным соглашением, и, по его словам, через «несколько минут объявление о коалиции состоится».

Представитель фракции Партии регионов Украины Ярослав СУХОЙ предложил не объявлять перерыва и работать дальше, поскольку необходимо рассмотреть вопрос о подготовке народного хозяйства к зимнему периоду. Он также потребовал от «Нашей Украины», БЮТ и СПУ, чтобы были продемонстрированы документы о создании коалиции и подписи народных депутатов под соглашением.

Я.СУХОЙ настаивал на том, чтобы сегодня состоялось голосование за назначение руководства парламента.

Народный депутат Андрей ШКИЛЬ (фракция БЮТ) заявил, что те, кто предлагает работать без перерыва, «могут работать даже без отпуска». Он отметил, что после окончательного оформления документов о создании коалиции каждый желающий сможет их увидеть. По словам А.ШКИЛЯ, можно даже сделать себе ксерокопию «и повесить на стенку».

В свою очередь, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО обратился к представителям «Нашей Украины», СПУ и БЮТ с призывом не называть коалицию, которую они создают, демократической. «Если она состоит из коррупционеров, то это не демократия», - подчеркнул он. П.СИМОНЕНКО также настаивал на том, чтобы сегодня парламент рассматривал вопрос об избрании руководства ВР и председателей комитетов.